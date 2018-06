Carrefour : la prime de trop

Selon Libération, l'ancien PDG de Carrefour, George Plassat, va toucher une prime de 900 000 euros pour ses bons résultats en 2017, en plus d'une retraite annuelle de 517 000 euros. Notons qu'il a déjà a perçu un total de 13 millions d'euros lors de son départ. Pourtant, depuis juillet 2017, son successeur Alexandre Bompard a annoncé la suppression de plus de 4 000 postes et la fermeture de 273 magasins. Quelles sont les mesures encadrant les primes de départ ? Qui va lui attribuer cette somme ?



