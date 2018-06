Carrefour : les actionnaires se réunissent sur fond de polémique concernant la rémunérations des dirigeants

Or, au même moment, ils apprenaient le montant de la rémunération de l'ancien Pdg, Georges Plassat : celui qui a quitté la tête de Carrefour en juillet dernier a perçu 13,17 millions d'euros en 2017. Les actionnaires sont en outre appelés à approuver une rémunération variable de près de 900.000 euros pour l'exercice 2017 et une retraite chapeau portée de 450.000 à quelque 517.000 euros par an, selon l'avis de convocation.





Pour les syndicats, la pilule passe mal. Car ces derniers mois, des centaines d'emplois ont été supprimés. Le rideau est ainsi tombé pour les ex-magasins Dia, qui appartiennent à Carrefour. Annoncé fin janvier, le plan de restructuration de la filiale proximité du géant de la distribution s'est soldé par 1.800 suppressions de postes, pour seulement 89 reclassements. Au total, 273 magasins ont fermé, 79 vont passer en location-gérance. En outre, 2 400 emplois ont été supprimés au siège via un plan de départ volontaire.