Carrefour : les syndicats s'indignent de la rémunération de Georges Plassat

La question de la rémunération des grands patrons s'invite à nouveau dans le débat. Alors que Carrefour s'apprête à supprimer près de 4 000 postes, les syndicats et les actionnaires s'indignent de la somme perçue par l'ancien PDG du groupe, Georges Plassat. En effet, ce dernier est parti à la retraite avec plus de treize millions d'euros, dont une prime de quatre millions pour ne pas poursuivre sa carrière chez les concurrents.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 15/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.