Carrefour s'allie à Google pour contrer Amazon et Monoprix

Lundi, Carrefour a annoncé une alliance inédite avec Google. Il sera donc désormais possible de commander ses produits via n'importe quel appareil doté de l'assistant numérique de Google ou sur la plateforme Google Shopping. Carrefour devient ainsi le premier distributeur européen à collaborer avec la firme de Mountain View. Quels sont les enjeux de ce partenariat ?



