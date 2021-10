CARTE - Pouvoir d'achat : quels sont les départements au niveau de vie le plus élevé ?

"La part de frontaliers travaillant en Suisse tire à la hausse le niveau de vie médian de ce dernier département", explique l'institut statistique dans son rapport . "Viennent ensuite les départements abritant la plupart des capitales régionales, ainsi que d’autres départements situés dans le bassin parisien et le long des frontières allemande et suisse."

Où se trouvent les mieux lotis ? À l'ouest de Paris... et de la Suisse. Selon des données de l'Insee rendues publiques cette année, c'est encore en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes que se trouvent les départements au niveau de vie médian (voir définitions ci-dessous) le plus élevé. Au classement des départements, Paris (28.270 euros), les Hauts-de-Seine (28.040 euros) et les Yvelines (26.810 euros) montent sur le podium, suivis de près par la Haute-Savoie (26.600 euros).

En 2018, en France métropolitaine, en Martinique et à La Réunion (pas de données disponibles pour les autres départements), le niveau de vie annuel médian de la population était de 21.650 euros. Un chiffre qui correspond, précise l'Insee "à un revenu disponible mensuel de 1800 euros pour une personne seule ou de 3790 euros pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans".

À l’opposé des départements cités plus haut, les niveaux de vie médians sont les plus faibles à La Réunion, en Martinique et en Seine‑Saint‑Denis (inférieurs à 18.000 euros), et dans une moindre mesure dans le Pas-de-Calais, l’Aude, les Pyrénées-Orientales et la Creuse (entre 18.000 et 19.500 euros).