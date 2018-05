Caténaires sectionnées, blocages, pétards : la SNCF porte plainte après une cinquantaine d'incidents ce lundi

"S'il y a des exactions, elles n'ont pas été fomentées par aucune organisation et cela aura été décidé par des cheminots au cœur de la grève", indiquait Bruno Poncet ce week end, secrétaire général de Sud Rail. "Il faut arrêter de miser sur la peur et laisser les cheminots faire une grève normale" jugeait-il encore ce lundi matin. Il préfère mettre en avant le sursaut de mobilisation au 18e jour de grève : 27,58% de grévistes au total, et 74,4% des conducteurs en grève.





Face à ces actions, la SNCF n'a pas changé de discours : "à chaque fois qu'on a l'assurance qu'il s'agit d'un acte de sabotage, il y a un constat de huissier qui est réalisé et un dépôt de plainte qui suit." Les auteurs, pour le moment, n'ont pas été identifiés.