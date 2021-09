Ce qu'il faut savoir sur la réforme controversée de l'assurance chômage, en vigueur dès vendredi

Il s'agit de la disposition la plus controversée du projet. Le salaire journalier de référence (SJR), nécessaire pour calculer l'allocation, représentait jusqu'ici les salaires bruts perçus lors de la dernière année, divisés par le nombre de jours travaillés. Un calcul qui permettait à Pôle emploi de verser aux bénéficiaires le montant le plus intéressant entre deux options : 40,4% du SJR + 12,05 euros, ou 57% du SJR.

Mais le gouvernement a souhaité modifier le calcul. Dans son projet initial, présenté en 2019, il prévoyait de diviser les salaires perçus lors des deux dernières années, non plus par les jours travaillés, mais par le nombre total de jours écoulés entre le premier et le dernier contrat de travail, y compris ceux non travaillés. Une méthode de calcul retoquée par le Conseil d'État, qui évoquait une atteinte au "principe d'égalité" entre les chômeurs, ceux ayant des périodes d'inactivité étant alors désavantagés.

Dans le nouveau projet qui entrera en vigueur vendredi, l'exécutif a donc plafonné le nombre de jours non travaillés pris en compte. Une manière de moins léser, dans l'instauration du nouveau calcul, les personnes qui alternent périodes d'emploi et de chômage.