Ces secteurs d'activités qui peinent à recruter à l'approche du 19 mai

Mais ces derniers manquent visiblement à l’appel. "On a plus de mal à trouver parce que ce sont des gens qui se sont tournés vers d’autres secteurs d’activités à la faveur de la crise", explique le patron de Mistertemp, Alexandre Pham. "C’est une bonne chose en tant que telle. Mais aujourd’hui, ils se retrouvent occupés à faire autres choses."

Face à cette pénurie de main d'œuvre, les employeurs se tournent vers des agences d’intérim qui se confrontent à la même difficulté. "J’ai été missionné pour trouver dix agents de nettoyage", relate Axel Varlet Milat. Mais pour l’instant, le consultant en développement chez Mistertemp n’en a trouvé qu’un. Les agents d’entretien font en effet partie des professions les plus demandées à l'aube de cette reprise économique d'après Pôle emploi, au même titre que les serveurs, les aides-soignants et les ouvriers agricoles.

"On a aussi effectivement un certain nombre de salariés qui sont passés à autre chose", reconnaît-elle, tout en indiquant avoir demandé à Pôle emploi "de se mettre en contact avec les organisations professionnelles dans chacune des régions, d'identifier les demandeurs d'emploi qui ont travaillé dans ces secteurs et de leur proposer des formations de remobilisation" qui débuteront "d'ici début juin". Les patrons envisagent de leur côté de recruter puis de former eux-mêmes leurs nouveaux employés.