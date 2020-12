Chômage : les indépendants pourraient bientôt être mieux indemnisés

Petit à petit, les indépendants, micro-entrepreneurs, et patrons de TPE sont en train de trouver leur place dans les dispositifs de l'assurance chômage. Eux, dont le nombre ne cesse de croître, ont très longtemps été exclus d'une indemnisation qui ne concernait que les salariés. Mais les choses ont récemment évolué, et pourraient continuer à le faire, c'est en tout cas ce qu'a promis Alain Griset, le ministre des PME, lors du Salon SME Online qui se déroule cette semaine.

Depuis un peu plus d'un an, les indépendants peuvent recevoir une aide pendant six mois, en cas de perte d'activité. 800 euros mensuels qui ne sont alloués que dans des conditions très précises : il faut que l'entreprise soit en redressement judiciaire, ou ait déjà été liquidée. Il faut également que le bénéficiaire de l'aide ait exercé son activité pendant deux ans au moins, sans interruption, et qu'il en ait tiré un minimum de revenus annuels de 10.000 euros, pour pouvoir espérer entrer dans les cases du dispositif d'aide. Autant de choses sur lesquelles Alain Griset voudrait revenir, pour élargir les conditions d'accès, et améliorer le niveau d'indemnisation. À ce jour, seuls 5000 entrepreneurs ont eu accès au dispositif.