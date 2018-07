Chômeurs de longue durée : allonger les allocations ?

Le gouvernement envisage d'allonger les indemnisations pour les chômeurs de longue durée. Notons que ces derniers bénéficient actuellement des allocations chômage pendant deux ans avant de basculer dans l'Allocation de solidarité spécifique (ASS). En outre, 2,5 millions de ménages sont sans emploi depuis plus d'un an et plus de 400 000 depuis plus de trois ans. Quels sont les enjeux de ce nouvel amendement ? Quid de la réaction des syndicats ?



