LE MOT DE L'ÉCO #16 - Pourquoi les ventes de voitures diesel dégringolent

Ça pue et ça pollue, vous n’en voulez plus ! Le diesel est en train de disparaître de la circulation. En 2011, le bon vieux gazole représentait plus de 72 % des ventes de voitures neuves en France. En avril, c’était moins de 40%. Et la dégringolade n’est pas finie : le dieselgate, la hausse des taxes sur le gazole, la guerre déclarée au diesel par de grandes villes, signent l’arrêt de mort du Diesel en France, à l’avantage de l’électrique. Et pourtant… Contrairement aux apparences, l’électrique n’a pas toutes les vertus. Si votre électricité est produite avec du charbon ou du pétrole, c’est raté pour le bilan carbone de votre voiture. En plus, construire une voiture électrique nécessite deux fois plus d’énergie qu’une voiture diesel, à cause des batteries. Pour l’Ademe, l’Agence française de l’environnement, l'avantage écologique d'une voiture électrique par rapport à un moteur thermique n'est garanti qu'au-delà de 100.000 kilomètres.