Cinq questions pour comprendre la chute des ventes de voitures neuves

Une crise provoquée par la pénurie de semi-conducteurs, indispensables à la construction de voitures, mais aussi par le rythme de production et les stratégies commerciales des constructeurs, comme nous l'explique Bernard Jullien, maître de conférences en économie à l'Université de Bordeaux et fondateur d'un cabinet d'études sur le secteur automobile, que nous avons interviewé.

La dégringolade ne s'arrête pas : le marché automobile français a vu son nombre de ventes de véhicules chuter de 30,7% sur un an, et de 37,3% par rapport à octobre 2019. Malgré une légère reprise début 2021, les ventes sont à nouveau au ralenti depuis le mois de juin, indiquent les chiffres bruts du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA), publiés lundi 1er novembre.

Ainsi, entre 2011 et 2020, la consommation de ces semi-conducteurs a été multipliée par trois dans l’industrie automobile. Toutes les chaînes de production sont concernées, car même un modèle low-cost en est très gourmand. D’autant que les producteurs de ces semi-conducteurs ont privilégié au cours de la crise les industries qui en ont consommé le plus, comme celles des jeux vidéos, plutôt que les producteurs automobiles.

Il y a-t-il d’autres facteurs pour expliquer cette baisse ?

Oui, car la crise sanitaire a aussi changé les pratiques des constructeurs. En 2021, il y aura en moyenne 1,7 million de véhicules immatriculés, contre 2 millions en temps normal. À mon sens, un tiers des quelque 300.000 voitures manquantes sont liées à la crise des semi-conducteurs et deux tiers au fait que les constructeurs ne sont pas allés chercher les clients.

Depuis 18 mois environ, on est en effet dans une situation assez originale pour le secteur. En temps normal, les constructeurs sont en surcapacité : ils ont plus de modèles qui sortent des usines que de demandes. Alors qu’au cours de la crise sanitaire, dès que l’on n’avait pas de client, on n’arrêtait de produire, ce qui permettait aux entreprises de dégager des marges et de ne plus brader les prix. Les salariés, eux, bénéficiaient toujours d’un salaire grâce au chômage partiel. Bilan : les constructeurs se sont donc plutôt bien sortis de la crise.

Mais ce changement d'attitude a pu faire baisser la demande, car les constructeurs sont en temps normal très agressifs commercialement, en allant chercher les clients par des campagnes de mails par exemple, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. On attend que ça vienne, en faisant des économies sur les opérations commerciales.

Les commandes ont-elles diminué pour d’autres raisons ?

Les clients sont aussi un peu perdus dans cette période, à cause de l’instabilité des réglementations environnementales et des injonctions publiques. On leur a par exemple expliqué qu’un véhicule à essence était un bon investissement, alors que ces modèles risquent de ne plus être autorisés en ville d'ici à quelques années. Certains ménages préfèrent donc se dire qu’il est plus prudent d’attendre que tout cela se stabilise et que les technologies évoluent avant d’acheter.

En conséquence, les clients particuliers achètent peu de voitures neuves. Le prix joue aussi un grand rôle : ils sont complètement décalés par rapport à ce que peuvent payer les ménages moyens. Le marché de l’occasion est en revanche très dynamique. Il permet en effet d’acheter à moindre coût et sans prendre de gros risque, car on peut rapidement revendre un véhicule si la règlementation environnementale évolue.

Ainsi sur les neuf premiers mois de l’année 2021, il y a eu depuis le début de l’année presque quatre fois plus d’achats de voitures d’occasion de plus de dix ans par les ménages que d’achat de voitures neuves. Les ménages français ont acheté 540.000 voitures neuves, contre environ un million de véhicules d’occasion de 15 ans et plus, et un million également de voitures de 10 à 15 ans.