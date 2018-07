Comment la profession de votre père influence votre niveau de vie

Plus on se déplace vers les deux extrémités de l’échelle de niveau de vie -très pauvres et très riches-, plus le milieu social est influant. Ainsi, les trentenaires les plus aisés ont majoritairement un père cadre supérieur, alors que dans l’ensemble du panel, ils ne sont que 13%. De la même manière, chez les individus gagnant moins de 1300 euros par mois, plus de la moitié ont un père ouvrier. Ces deux métiers sont donc surreprésentés dans ces deux classes sociales. Et montrent qu’on est bien loin d’une situation d’égalité des chances pure.