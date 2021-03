Confinement dans 16 départements : un coût estimé à 1,2 milliards d'euros... ou pas ?

Malgré tout, le coût du confinement pour les finances publiques est en baisse constante par rapport aux épisodes précédents. Au printemps 2020, le premier confinement et les fermetures administratives qu'il avait entraîné avaient eu des conséquences massives sur l'économie en général et sur les comptes publics en particulier, amputant le PIB d'environ 30% par mois. Un impact largement réduit pour le second confinement national à l'automne, qui n'avait coûté selon l'Insee que 8% à l'activité économique du pays. Même s'il est bien trop tôt pour faire les comptes, on estime à Bercy que la crise sanitaire aura coûté autour de 160 milliards d'euros à l'État.