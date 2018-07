Contrôle aérien tricolore : un point faible de l'Europe

Ils sont 3 500. Et ils font l'objet, depuis de longues années, de rapport aux vitrioles de la Cour des comptes, mais aussi, récemment du Sénat. Les contrôleurs aériens sont, on le sait, les champions d'Europe toutes catégories du nombre de jours de grève. Ce que l'on sait moins ce que l'équipement utilisé dans notre pays et totalement obsolète. Ce qui provoque un nombre de plus en plus important de vols retardés.



