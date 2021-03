La réouverture de Disneyland Paris encore reportée à cause du Covid-19

Mickey et ses amis ne sourient plus, le train de la mine prend la poussière et les attractions à sensation forte n'effraient plus personne. Fermé depuis le 30 octobre, Disneyland Paris ne devrait pas rouvrir de si tôt. Le parc d’attraction n'accueillera pas les touristes comme prévu le 2 avril, "compte tenu de la situation actuelle et des restrictions de déplacement en Europe". En cause ? Un contexte sanitaire de plus en plus tendu en Île-de-France. Le nombre de malades dans les services de réanimation a atteint 1.032 patients et continue à augmenter.