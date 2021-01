Comparés à nos voisins allemands, les restaurateurs français sont-ils plus aidés ?

Fermés six mois au total depuis mars dernier, les restaurateurs vont devoir encore prendre leur mal en patience avant d’accueillir de nouveau des clients. Pour les aider à surmonter cette épreuve, le gouvernement a mis en place un système d’aides, à l’instar de l’Allemagne. Mais par rapport à nos voisins allemands, les aides sont-elles plus importantes pour les restaurateurs français ?

Depuis le début de l’année, les restaurateurs français ont espéré à plusieurs reprises une réouverture, d’abord le 20 janvier puis pour la mi-février. Finalement, après la mise en place d’un couvre-feu généralisé à 18h le 14 janvier dernier, un reconfinement se profile en France alors que 449 nouveaux décès ont été recensés ces dernières 24 heures, portant le total à plus de trois millions de cas et 73.494 décès depuis le début de l’épidémie.

Si l’indemnisation de la perte du chiffre d’affaires est moins importante qu’en Allemagne, certains restaurateurs français se contentent de leurs aides, comme Valentin Roulière, gérant du restaurant "Mon Paris", dans le IXe arrondissement de la capitale : "On va avoir, normalement en décembre, plus de 70.000 euros, c’est une somme conséquente. On est passé de rien à quand même pas mal, ça permet de souffler et d’avoir un peu d’espoirs pour l’avenir."

Concernant le chômage partiel, les salariés de la restauration bénéficient d’une prise en charge de leur salaire d’un minimum de 84%, pouvant s’élever à 100% pour les salariés payés au Smic, qui représentent un cinquième de la profession. En Allemagne en revanche, le chômage partiel n’est indemnisé qu’à hauteur de 60%, provoquant une fuite du personnel, comme l’explique Anja Heuberger. "J’ai déjà plusieurs salariés qui ont commencé d’autres boulots ou qui ont complètement changé de métier. Pour eux, c’est impossible de vivre avec 60% de leur salaire, en plus ils ne touchent plus de pourboires", explique-t-elle.

Pour Sébastien Laye, économiste et entrepreneur à l’Institut Thomas More, "les restaurateurs allemands ont été beaucoup plus aidés que les Français" au printemps dernier, les aides étant directes et arrivant en trois jours. Cependant, ce dernier explique que, depuis le début de l’année 2021, "la situation s’est inversée" : "Les restaurateurs français sont mieux aidés que les Allemands mais ils ont beaucoup plus souffert au cours de l’année 2020."