5e vague de Covid : 3 jours de télétravail obligatoires à partir du 3 janvier, annonce Jean Castex

Mettant jusqu'ici en avant la concertation avec les partenaires sociaux et le dialogue social au sein des entreprises, le gouvernement s'est finalement résigné à rendre le télétravail obligatoire. Lors d'une conférence de presse à l'issue d'un Conseil de défense sanitaire et d'un Conseil des ministres, ce lundi 27 décembre, le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé que le recours au télétravail sera rendu obligatoire à raison de "trois jours minimum par semaine et quatre jours quand cela est possible".

"Le recours au télétravail sera obligatoire, je dis bien obligatoire, dans toutes les entreprises et pour tous les salariés pour lesquels il est possible", a ainsi insisté le Premier ministre depuis Matignon.