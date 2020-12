Coronavirus : vers un assouplissement du télétravail à partir du 7 janvier

Ce relâchement réglementaire reste toutefois assujetti à une "situation sanitaire" stable et maîtrisée. La représentante du gouvernement a par ailleurs ajouté qu'il y "aura un deuxième jalon au 20 janvier, également si la situation sanitaire le permet : on donnerait la main aux partenaires sociaux pour définir dans le dialogue social un nombre minimal de jours de travail". Pour rappel, syndicats (la CFDT, FO, la CFE-CGC et la CFTC, sauf la CGT) et patronat (Medef, CPME et U2P) ont accepté fin novembre de signer un accord national interprofessionnel (ANI) sur le télétravail. À ce titre, "il pourrait être confié à l'employeur de définir un nombre minimum de jours de télétravail par semaine".

Depuis la fin octobre, le télétravail est devenu la recommandation pour toutes les entreprises françaises. Selon le protocole sanitaire, il doit ainsi être "porté à 100% pour les salariés qui peuvent effectuer l'ensemble de leurs tâches à distance". Les entreprises qui ne le mettraient pas en place et verraient augmenter la circulation du virus dans leurs murs seraient exposées à des sanctions.