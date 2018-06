Côte d'Azur : une marque pour promouvoir le tourisme régional

Près de 143 produits liés à l'été sont labellisés Côte d'Azur France. Il s'agit d'une initiative régionale destinée à compenser la baisse des dotations de l'Etat et à relancer le tourisme en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par ailleurs, la marque inspire les clients car elle est à la fois synonyme de soleil et vacances. Notons que la majorité des produits sont d'origine locale.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 23/06/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.