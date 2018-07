Coupe du monde 2018 : ventes records de malbouffe

Selon la dernière étude Nielsen, les ventes dans les magasins et grandes surfaces ont augmenté pendant le Mondial, à l'instar de la bière (+14%), des pizzas (+16%) et des chips (+11%). Notons que le 15 juillet 2018 a été le meilleur dimanche de l'année pour les produits de grande consommation. En outre, le chiffre d'affaires de la grande distribution a progressé de 2,1% sur l'ensemble de la période concernée. Quels sont les autres chiffres de cette étude ? Quid des secteurs non concernés par l'effet Coupe du monde ?



