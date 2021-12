Covid-19 : les arrêts maladie multipliés par huit en un mois et demi pour les seuls cas contact

L'inquiétude des patrons grimpe. Depuis l'arrivée de la cinquième vague de Covid-19, l'absentéisme explose alors que l'effet du variant Omicron ne se fait pas encore pleinement sentir. Et les raisons de ne pas travailler sont nombreuses : avoir côtoyé un malade, un enfant renvoyé de l'école pour cause de cas dans sa classe ou s'occuper d'un proche malade.

D'après les chiffres du JDD, entre le 1er novembre et le 19 décembre, le nombre d'arrêts de travail dérogatoires en raison du virus a été multiplié par plus de huit, passant de 5763 à 42.541, soit une augmentation de 740%. De quoi faire tourner la tête de nombreux directeurs de ressources humaines. Sans compter que, comme le rappelle l'hebdomadaire, les données présentées par l'Assurance Maladie prennent uniquement en compte les cas contact et non les contaminations positives au Covid-19 qui pourraient faire exploser les chiffres. Hier, la France a recensé pas moins de 104.000 nouveaux cas, contre 94.000 contaminations vendredi, quand le mois de décembre s'est ouvert avec "seulement" 40.000 tests positifs par jour.