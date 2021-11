Covid-19 : quel est le nouveau protocole sanitaire mis en place au sein des entreprises ?

En général, c’est donc surtout une sensibilisation autour du respect des gestes barrières qui est mise en avant. "On constate bien l’arrivée de la cinquième vague au sein des entreprises", reconnaît Benoît Serre, vice-président délégué de l'Association Nationale des DRH. "C'est vrai que des salariés vaccinés avaient tendance à enlever le masque par exemple. Une nouvelle sensibilisation aux gestes était nécessaire", estime de son côté Cyril Chabanier, président du syndicat CFTC.

Les "moments conviviaux" comme les pots de départ ou les fêtes de fin d’année seront en parallèle déconseillés. La question de l’aération des pièces est également abordée. Selon le ministère, chaque pièce devra être aérée toutes les heures, notamment avant et après une réunion. Cette ventilation pourra être naturelle ou mécanique. La mesure du dioxyde de carbone dans l'air est également préconisée. Le port du masque doit quant à lui être systématique.

Face au retour des contaminations, notamment au sein des entreprises et des transports en commun, le protocole sanitaire national évolue donc légèrement. En matière de restauration collective, une distance de deux mètres entre tous les convives va être de nouveau instaurée.

Sur la question du télétravail, le gouvernement ne tranche pas et laisse les entreprises décider de leur côté, répondant à une demande portée par la plupart des représentants sociaux. Selon Cyril Chabanier, la conclusion l’année dernière d’un accord national interprofessionnel permet de régler la question du télétravail "entreprise par entreprise, secteur par secteur".

"On sait que le télétravail est efficace pour lutter contre la pandémie. En même temps, les salariés commencent à en avoir assez des grandes directives, c’était nécessaire de faire confiance au dialogue social au sein des entreprises", met-il en avant. "Ça fait 18 mois qu’on gère la Covid. On a appris, depuis septembre, les gens sont revenus et le protocole permet de protéger sans casser la dynamique" de reprise économique, estime de son côté Benoît Serre.

Imposer le télétravail de principe, "ça désorganise quand même beaucoup", souligne-t-il. "Depuis la rentrée, on sait qu’il y a à peu près 20% des gens en télétravail en temps partiel. Avant la crise, on était à 3%. Mettre en place le télétravail de principe n’offre donc pas un gain sanitaire très fort, puisqu’au maximum, on sait qu’on est à 30-35% de télétravail", détaille celui qui est également DRH de l'Oréal.