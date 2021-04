"C'est inacceptable" : la colère des discothèques, privées de déconfinement

Quelle est votre réaction après l'annonce du maintien de la fermeture des discothèques ?

Patrick Malvaës - On n'est pas surpris, les discothèques on est ostracisé, c'est le seul commerce qui est fermé depuis quatorze mois et qui n'a aucune responsabilité dans les 2è, 3è, 4è vagues qui sont survenues et celles qui suivront. On autorise les rassemblements de plus de 1000 personnes, mais pas les discothèques à ouvrir en extérieur. Je ne comprends pas, il faut m'expliquer la cohérence. Il y a un ostracisme, c'est comme ça… Tout le monde - les bars, les restaurants, les centres de vacances ... etc - a fait discothèque en 2020, sauf nous. Et en septembre, on nous a dit qu'on ne pouvait pas ouvrir donc cet été si on n'ouvre pas, ça va très mal se passer, et on va s'en prendre aux événements en extérieur. C'est parfaitement inacceptable que ce ne soit pas la même règle du jeu pour tout le monde. Nous dire que les copains de Bachelot vont rouvrir et pas nous, ce n'est pas normal.