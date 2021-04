Fermeture des écoles : la mesure devrait coûter moins cher qu'au printemps 2020

Le couperet est tombé. Régulièrement réclamée par plusieurs scientifiques pour faire face au rebond épidémique en France, la fermeture des écoles a finalement été annoncée par Emmanuel Macron mercredi. Entre cours à distance et vacances, les établissements de l'Hexagone n'accueilleront donc pas d'élèves avant trois (crèches, maternelles et primaires) ou quatre semaines (collèges et lycées). Exception faite des enfants de soignants ou ceux en situation de handicap. Cette mesure n'est pas sans conséquences sur le plan économique. Des millions de parents français vont ainsi devoir davantage télétravailler ou, lorsque ce n'est pas possible, se mettre en chômage partiel pour s'occuper des enfants durant la journée.

Redoutée par les entreprises, la fermeture des écoles va forcément perturber l'activité économique, même si les vacances scolaires devraient minimiser son impact. La Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) s'est ainsi alarmée ce jeudi des "problèmes" que cette décision va créer dans les petites et moyennes entreprises tricolores. Elle pointe notamment un "risque" de désorganisation de l'activité dans un contexte où la productivité est déjà affectée par le télétravail. En novembre, sans fermeture des établissements scolaires, "nous avions enregistré une perte d'activité de 8%, là l'impact sera plus sévère, autour de -10% d'activité", ajoute Selin Ozyurt, économiste chez Euler Hermes.