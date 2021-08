Le fonds de solidarité supprimé le 30 septembre, sauf pour l'Outre-mer

Le calendrier de fin des aides est désormais connu. À l'issue d'une réunion entre les représentants du commerce, du tourisme et de l'événementiel et Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie a décidé de supprimer le fonds de solidarité le 30 septembre sauf dans les Outre-mer. Depuis sa mise en place en mars 2020, le fonds de solidarité a coûté près de 35 milliards d'euros et bénéficié à plus de deux millions d'entreprises.

Il a ajouté que le dispositif de prise en charge des coûts fixes prendra le relais au 1er octobre et sera étendu à toutes les entreprises, alors qu'il était limité à celles réalisant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires.