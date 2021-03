Le prix de l'immobilier en baisse dans les grandes villes : "Sans immunité, ça va continuer"

Après avoir frôlé les 11.000 euros du mètre carré, les prix ont baissé de 2,5% à Paris rien que sur les six derniers mois, rapporte Meilleurs Agents dans son dernier baromètre. Le constat est le même à Bordeaux, où le recul des prix est de 1,1% entre septembre et mars. Il est 2,2% à Toulouse et de 1,9% à Lyon. D'autre part, si les prix sont encore à la hausse dans les villes moyennes, le rythme de croissance a nettement diminué (0,3% depuis septembre, soit 1,2 point de moins qu’au cours des six mois précédents).

Les citadins fuient les grandes villes, et cela se ressent sur les prix de l'immobilier. Alors que la hausse des prix observée début 2020 s’est poursuivie sur tout le territoire à la sortie du premier confinement et tout au long de l’été, elle connaît ces derniers mois un net ralentissement dans les grandes métropoles.

Plus ou moins marqué selon les communes, cet essoufflement des prix constaté au cours des derniers mois s’explique par l'érosion progressive de la demande depuis un an. En mars dernier, avant l'annonce du premier confinement, le nombre d'acheteurs était largement supérieur au nombre de vendeurs dans les grandes villes. Strasbourg ou Lille, villes où la tension immobilière était la plus forte, comptaient respectivement 33% et 30% d’acheteurs de plus que de vendeurs. Un an plus tard, cet indice a chuté de 19% et 17%. À Paris, l'indice est passé de 23% à 8%, et de 15% à 6% à Lyon.

"C’est vraiment la conséquence de la crise sanitaire et des différentes incertitudes qui pèsent aujourd’hui sur l’économie, sur l’emploi et sur le marché de l’immobilier", explique à LCI Thomas Lefebvre, directeur scientifique de Meilleurs Agents. "Nous avons actuellement un attentisme très fort de la part des ménages, qui veulent savoir comment on va sortir de cette crise sanitaire avant d'investir".