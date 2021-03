Les aides allouées aux restaurateurs poursuivront après leur réouverture, assure Gabriel Attal

"Ça n'aurait aucun sens de couper le robinet d'un coup." Dans un entretien accordé aux lecteurs du Parisien, à paraître lundi, Gabriel Attal affirme que les aides perçues par les restaurateurs se poursuivront après la réouverture de leurs établissements. "On n'enlèvera pas la perfusion brutalement. Ce ne serait pas juste et ce ne serait pas efficace. Le soutien se poursuivra de façon adaptée", fait savoir le porte-parole du gouvernement. Il était interrogé par un restaurateur, qui lui signalait qu'à la réouverture, ses homologues et lui travailleraient "à 50 %, à 70 %, loin de nos seuils de rentabilité, peut-être jusqu'à 2024".

La veille, le Premier ministre avait déjà indiqué, en marge d'une visite d'une exploitation agricole dans la Creuse, que le gouvernement ne comptait pas "débrancher tout de suite le dispositif" d'aides. "Il faut que l'accompagnement de l'État soit à la hauteur de cette saignée que vous avez subie", a-t-il insisté à propos du secteur "le plus lourdement et le plus longuement impacté par la crise".