Covid-19 : l'activité partielle prise en charge à 100% "tant qu'il y a des restrictions"

Pour le gouvernement, pas question de laisser tomber les entreprises. Alors qu'il est question de rouvrir progressivement les commerces, les lieux culturels et les restaurants dans les prochaines semaines, la ministre du Travail a fait savoir ce mardi matin sur BFM que les salariés en chômage partiel pourraient néanmoins continuer à percevoir des aides de l'État tant qu'ils ne pourraient pas travailler normalement. "La règle est très claire : tant qu'il y a des restrictions sanitaires, qu'un établissement est fermé totalement ou partiellement, on prend en charge à 100% l'activité partielle", a fait savoir Elisabeth Borne.

Alors que plus de 3 millions de salariés se trouvent actuellement en activité partielle, ces aides ont permis, selon elle, de contenir la montée du chômage, qui a quand bien même progressé de 8% en 2020. "Sur ce début d'année, on a une stabilité du nombre de demandeurs d'emploi malgré les restrictions sanitaires mises en place progressivement sur le premier trimestre", indique-t-elle.

Par la suite, la ministre dit souhaiter que la sortie de ces aides d'urgence se fasse "de façon très progressive". "L'État prend en charge la rémunération de millions de salariés depuis des mois pour protéger les emplois. On ne va pas débrancher les aides trop vite, mettre en difficultés des entreprises et risquer des licenciements", a-t-elle assuré.

La diminution du recours au télétravail devrait par ailleurs se faire en concomitance avec la réouverture progressive des commerces et des terrasses. "On a eu un premier échange lors duquel on s'est dit qu'il fallait réfléchir à une première étape, dans laquelle on ne donnera pas encore la main à l'entreprise pour définir les règles. En tout cas ça doit être progressif", affirme Elisabeth Borne.

La ministre se dit cependant "convaincue" que le télétravail "restera dans les mœurs". "Cela peut être un progrès, mais je pense que ce sont des règles qui devront se négocier au sein des entreprises le moment venu, lorsqu'on aura levé les restrictions sanitaires", espère-t-elle.