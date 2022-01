Covid-19 : Pfizer va investir 520 millions d'euros pour soutenir la recherche et la production en France

Le site de Mourenx devrait entrer en activité le plus tôt possible et l'entreprise prévoit une possible extension de production "à d’autres sites de Novasep afin d’augmenter considérablement les volumes" dès 2023. Pfizer prévoit également d'investir plus largement dans les biotechs françaises, notamment dans les domaines de l’oncologie, des maladies rares, des maladies auto-immunes et de l’ARNm. Le laboratoire s'est enfin engagé auprès des établissements français d'augmenter ses essais cliniques avec des patients français.