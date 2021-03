Covid-19 : le coût des nouvelles mesures estimé à 11 milliards d'euros par mois par Bercy

Et de trois. Face à l'emballement des indicateurs épidémiques, Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi soir l'extension du confinement, qui concernait jusqu'alors 19 départements, à l'ensemble du territoire. Confiné pour la troisième fois en un peu plus d'un an, le pays voit passer le nombre d'établissements fermés de 90.000 à 150.000 pour une durée de quatre semaines au moins. Le ministère de l'Économie et des Finances a estimé le coût total des aides et indemnisations aux entreprises à 11 milliards d'euros par mois.

Malgré ces annonces qui replongent le pays quasiment un an en arrière, Emmanuel Macron a voulu donner un message d'espoir. "Dès la mi-mai, nous recommencerons à ouvrir avec des règles strictes, certains lieux de culture, nous autoriserons sous conditions l'ouverture de terrasses et nous allons bâtir entre la mi-mai et le début de l'été, un calendrier de réouverture progressive pour la culture, le sport, les loisirs, l'événementiel et nos cafés et restaurants", a-t-il annoncé. "Je sais qu'il y a beaucoup de lassitude, de fatigue (...) et c'est bien normal", a-t-il relevé.