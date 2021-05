Pour compenser les pertes de ces derniers mois, Le Maire "favorable" à l'ouverture des commerces le dimanche

Avec une journée d'activité supplémentaire, les commerçants espèrent compenser - au moins partiellement - le manque à gagner engendré par les nombreuses semaines de fermeture. "Je me mets à la place de tous ces commerçants, qui ont perdu énormément de chiffre d'affaires pendant ces mois de fermeture, ils veulent redémarrer vite et fort. Surtout, tous ceux qui veulent travailler doivent pouvoir le faire", a souligné le patron de Bercy.

Pour ce qui est des aides financières, les commerçants resteront éligibles au fond de solidarité jusqu'à la fin de l'été, au moins. "Quelle que soit votre perte de chiffre d'affaires, il y aura une indemnisation" par le fonds de solidarité pour les mois de juin, juillet et août, a ainsi rassuré Bruno Lemaire. "Ce sera au prorata de la perte du chiffre d'affaires entre juin 2021 et juin 2019, juillet 2021 et juillet 2019, août 2021 et août 2019", précise-t-il.

Pour rappel, en raison de la troisième vague épidémique, tous les commerces français dits "non-essentiels" sont fermés jusqu'au 19 mai. À cette date, le couvre-feu sera aussi repoussé à 21h.