"On se remet en ordre de marche" : les restaurateurs retrouvent espoir après 6 mois de fermeture

Une lueur d'espoir après six mois de fermetures, qui ne suffit pas à Thomas. "Il nous faut une date précise, car préparer un restaurant à sa réouverture, c'est plus d'une semaine, les livraisons, la mise en place, les préparations, le nettoyage... c'est long", poursuit le jeune homme, qui réclame un calendrier. Si aucune date précise n'a pour le moment été avancée, le chef de l'État qui présidait hier une réunion pour préparer "le retour à une vie plus normale", avait envisagée, dans son allocution du 31 mars, la réouverture des terrasses et restaurants à la mi-mai.

Encore quelques coups de pinceau et la terrasse du restaurant de Thomas Fantini pourra accueillir ses premiers clients. "On n'a pas de dates précises, mais on a une visibilité, donc on se prépare, on se remet en ordre de marche", explique ce restaurateur Toulousain également vice-président du MEDEF 31.

Place du Capitole, à Toulouse, les terrasses sont toujours fermées. Certains bars et restaurants pratiquent la vente à emporter, mais pour les Toulousains, rien ne remplacera le plaisir de se retrouver autour d'une table. "On a l'habitude d'avoir plein de terrasses, de bonnes vibes, là ça nous manque. Ça me manque personnellement clairement", lâche une passante, comme un cri du cœur. Une autre un peu plus tempérée, a du mal à rester positive. "On comprend la situation, mais c'est vrai que là, on a besoin de souffler un peu", confie-t-elle.

Sur une place du centre de la ville où les terrasses occupent normalement une bonne partie de l'espace public, restaurateurs et barmans sont prêts à ressortir les tables et les chaises, comme l'année dernière à l'issue du premier confinement. Avec une "distanciation d'un mètre entre les tables, du gel hydroalcoolique un peu partout sur la terrasse et les masques dès qu'on se lève", explique Pierre Blanc, un restaurateur qui connait désormais le protocole par cœur.