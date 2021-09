Covid-19 : des commerces ont-ils le droit de réserver des réductions aux personnes vaccinées ?

Un bon d'achat de 5 euros chez un coiffeur, un autre offrant 10% de rabais dans un magasin de jouets... Sur les réseaux sociaux, des bons promotionnels distribués à des clients ont suscité de nombreuses réactions. Et pour cause : il est précisé que ces bons plans sont réservés aux seules personnes vaccinées.

En pratique, seuls des clients ayant été vaccinés peuvent disposer de ces bons d'achat. Nul besoin donc pour les commerçants de demander des preuves lors des achats, ni de contrôler le pass sanitaire pour accorder les fameux rabais. Sollicitée par LCI, la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) rappelle qu'en vertu "de l’article 1er de la loi 2021-689, le fait d’exiger la présentation du pass sanitaire dans des lieux n’entrant pas dans la liste établie par ladite loi, constitue une infraction punie d’un an de prison et de 45.000 euros d’amende".

Lorsqu'on l'interroge sur les règles qui entourent les promotions dans les commerces, la DGCCRF précise que "seules sont interdites les opérations promotionnelles qui sont déloyales, c’est-à-dire contraires aux exigences de la diligence professionnelle et qui altèrent ou sont susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et tout particulièrement les opérations promotionnelles constitutives de pratiques commerciales trompeuses (PCT)".

Pour éviter de tomber sous le coup de ces PCT, "il est nécessaire de présenter au consommateur une information lisible, compréhensible et accessible sur les caractéristiques de l’opération promotionnelle (durée, conditions de participation ou d’octroi, nature de l’avantage offert...). C’est également le cas pour une opération consistant à distribuer des coupons de réduction dans des centres de vaccination installés à proximité de centres commerciaux", nous indique-t-on. Notez que si les promotions portent "sur des produits alimentaires (ou destinés à l’alimentation des animaux de compagnie)", elles ne peuvent "le cas échéant, cumulées, excéder 34% du prix de vente consommateur". Un seuil fixé par la loi.

Il apparaît en parallèle inconcevable de réserver des promotions à des personnes d'une origine ethnique particulière ou d'une religion précise. Pas plus qu'à des personnes répondant à certains critères physiques. Dans de tels cas de figure, les commerçants pourraient en effet être poursuivis en raison du caractère discriminatoire de ces initiatives. Du côté de Beauvais, on a découvert avec une certaine surprise l'émoi provoqué par les bons d'achats, si bien qu'une représentante du centre commercial a tenu à préciser que le rôle des commerçants n'était "pas d’influencer les gens au sujet des vaccins". C’est pourquoi "nous ne distribuons pas ces réductions en amont de la vaccination", a-t-elle ajouté.