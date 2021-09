Covid-19 : l'épidémie a coûté entre 170 et 200 milliards d'euros à l'État, affirme Olivier Dussopt

Entre 170 et 200 milliards d'euros. C'est ce qu'a coûté l'épidémie de covid-19 à l'État, a déclaré Olivier Dussopt, le ministre délégué chargé des Comptes publics sur la chaîne Cnews, ce dimanche 26 septembre. Entre les dépenses exceptionnelles et les pertes de recettes en 2020 et en 2021, "on est entre 170 et 200 milliards d'euros liés à la crise Covid", a-t-il indiqué.