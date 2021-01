Covid-19 : comment les stations de ski tentent de mettre le grappin sur les télé-travailleurs

Propriétaire d'un chalet, Christine Bordon se réjouit aussi d'accueillir un public plus citadin à la recherche de sérénité pour leurs réunions sur Zoom." J'ai pu louer à un jeune couple qui est venu de Paris pour travailler", sourit-elle en parcourant son chalet à la décoration bicolore rouge et blanc. D'autres encore prévoient de louer un chalet à plusieurs afin de pouvoir télétravailler dans de bonnes conditions et à prix réduit.

Et le président du Club-Med n'est pas le seul à s'impatienter. Samedi 16 janvier, les moniteurs de ski se sont mobilisés dans toute la France avec des descentes symboliques au flambeau. "Pour que la flamme de la montagne ne s'éteigne pas", pouvait-on lire dans le communiqué de l'École du ski français. Ils ont eux aussi interpellé le gouvernement en amont des vacances de février, période qui représente jusqu'à 50% de leur chiffre d'affaires.

De nombreuses stations estiment avoir mis en place un protocole sanitaire strict permettant de respecter les distanciations sociales et de protéger les éventuels clients… Auprès de LCI, le président du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français Eric Brèche déclarait : " La sécurité est notre priorité. On a toujours été sérieux, et on est prêt à aller encore plus loin. Faites-nous confiance", insiste-t-il.

Si seulement 8% des Français profitent de ce sport de glisse, l'activité montagnarde reste un pan de l'économie important. On compte environ 120 000 à 140 000 personnes et un chiffre d'affaires de 10 à 11 milliards d'euros par an.