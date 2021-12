Covid-19 : Les TPE ne profitent pas de la reprise économique, selon une étude

Après un an et demi de crise sanitaire, les plus petites sociétés peinent à sortir la tête de l’eau. Et ce, en dépit des signaux mis en avant par le gouvernement, qui assure que l’économie française sort de la crise avec un rebond d'activité. Le constat est inquiétant : près d’un dirigeant de très petites entreprises (TPE) sur dix (16%) craint de mettre la clef sous la porte d'ici à la fin de l’année - un sur cinq dans le secteur de l’hôtellerie-restauration.

Pourtant, près d’un patron de TPE sur deux (44%) a vu son activité diminuer par rapport à 2019 et presque autant déclare faire face actuellement à des problèmes de trésorerie. Les sociétés les plus touchées sont celles qui appartiennent au secteur de l’hôtellerie-restauration et du commerce. Près d’un chef d’entreprise sur deux confie aussi subir des difficultés personnelles à cause de cette activité ralentie.

Des chiffres inquiétants, quand on sait que la France compte 5,5 millions de TPE, qui représentent plus de 96% des entreprises françaises. Elles font aussi travailler plus de 4 millions de salariés et près de 2 millions d’indépendants. Mais la majorité des dirigeants qui emploient des salariés ne prévoit pas d’augmenter leur salaire, à moins qu’une baisse des charges ne leur soit accordée.

Seule éclaircie au tableau, 85% des sondés estiment qu’ils seront en mesure d'honorer leurs échéances financières à temps dans les six mois à venir, que ce soit des crédits à rembourser, des factures à régler aux fournisseurs, des loyers ou des salaires à payer. "Elles n'ont pas le choix, c'est un optimisme de raison et d'obligation", tempère Marc Sanchez.

"Entre le 1er janvier et le 31 octobre, on remarque que plus de 313.000 entreprises ont arrêté leur activité", soit "30% de plus que l'année dernière", ajoute-t-il, estimant que "l’on est déjà dans la vague des cessations d'activité".