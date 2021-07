Pass sanitaire : les sénateurs "n'ont pas du tout interdit le licenciement", prévient Agnès Pannier-Runacher

"Élisabeth Borne et moi-même, nous ne voulons pas de licenciements", a déclaré, d'emblée, la ministre. "Mais il faut regarder ce qui a été réellement voté par les sénateurs : ils n'ont pas du tout interdit le licenciement, ils ont enlevé les protections que nous avions tenues à mettre dans le texte pour rendre ce licenciement très difficile à mettre en œuvre", assure-t-elle. Sans ces protections, "nous revenons au droit commun des contrats de travail et dans le droit commun, la possibilité de licencier un salarié existe", précise Agnès Pannier-Runacher.

Pour éviter tout licenciement sur motif de vaccination, la ministre dit en appeler "très clairement à la responsabilité des entreprises". Et de rassurer les salariés inquiets : "Le licenciement n'a aucun caractère obligatoire. C'est un recours ultime, quand l'entreprise n'est pas en mesure de pouvoir maintenir un salarié en congé sans solde indéfiniment". La ministre donne par exemple pour possibilité de placer un salarié non vacciné dans un poste "qui n'est pas au contact avec les clients". Elle rappelle également que l'existence du pass sanitaire est censé prendre fin le 15 novembre.

"Je pense que le Sénat aurait dû s'abstenir dans les deux sens du terme : s'abstenir de voter un amendement qui allait contre les salariés et s'abstenir de dire, ici et là, qu'il empêchait les licenciements alors que ce n'est pas du tout ce qu'il a voté", a reproché la ministre déléguée chargée de l'Industrie. "Le Sénat enlève dans le texte de loi les protections que le gouvernement a mis et qui se prévaut d'avoir empêché les licenciements... Il faut faire attention quand on vote quelque chose !", a-t-elle enfin déclaré, ajoutant : "C'est regrettable, mais on va gérer collectivement la situation".