Covid-19 : plus de 2 milliards d'euros déjà dépensés par les grandes villes et agglomérations

Hôtellerie, restauration, culture... Pour de nombreux secteurs, le Covid-19 est un gouffre financier. Pour les grandes villes, métropoles, et grandes améliorations, c'est aussi le cas. Selon France urbaine, la crise sanitaire leur a déjà coûté deux milliards d'euros depuis le début de l'année. "Cette estimation, déterminée à partir des chiffres communiqués par plus de 60 collectivités adhérentes (sur 104), représente un quart de l’épargne brute et 5% des recettes réelles de fonctionnement des membres de France urbaine", a indiqué à l'AFP l'association, qui regroupe la quasi-totalité des grandes villes et des métropoles françaises.