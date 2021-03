COVID ET APRÈS ? "Le télétravail remet la notion de soin sur le devant de la scène"

Il y a un an, ni une, ni deux, les salariés désertaient leur lieu de travail. Après l'annonce du gouvernement de confiner le pays face à l'arrivée meurtrière d'un virus chinois, ceux qui le pouvaient sont partis avec leur ordinateur sous le bras pour continuer à travailler à distance. Il est maintenant possible de tirer quelques enseignements de l'année écoulée de télétravail. Si de réels bénéfices émergent, des effets délétères méritent d'être corrigés afin de laisser place à une nouvelle manière d'appréhender le travail, souligne la sociologue du travail Aurélie Jeantet qui a répondu aux questions de LCI.

En quoi la crise sanitaire a-t-elle bouleversé la sphère professionnelle ?

Aurélie Jeantet - C’est difficile d’avoir un discours englobant, car toutes les catégories de travailleurs n’ont pas été impactées de la même manière, mais les conséquences économiques ont été dramatiques pour un grand nombre d'entre elles. Sur le marché du travail, les jeunes, les moins diplômés et les femmes, ont été les plus affectés par cette crise. La principale nouveauté réside dans la superposition de la sphère personnelle et professionnelle.

La France n’était pas préparée à ce passage massif et soudain au télétravail. Nous sommes un pays où la culture du présentéisme est très forte. Avant la crise du Covid-19, il y avait une coupure nette entre la vie privée et le travail. Mais depuis, les espaces et les temps se sont décloisonnés. On passe d'un espace à l'autre sans zone tampon. Les employeurs craignaient de ne plus avoir sous leur regard les salariés. Le désir de contrôle et la suspicion restent importants. Finalement, nous avons observé un gain de productivité à l’échelle individuelle depuis le début de l'épidémie grâce à une diminution de la fatigue, du stress. Nous nous apercevons que les salariés français sont plus performants qu’en temps normal.

Cependant, plus le temps passe, plus quelque chose fait défaut en entreprise sur le plan collectif. Jusqu’à présent, les salariés pouvaient tirer profit de leurs acquis en matière de cohésion et de débats. Mais à terme, le manque risque de se faire sentir et de nuire à l’efficacité. Car ils ont du mal à trouver de nouveaux espaces de discussion. Les réunions en visioconférence sont de plus en plus expéditives. Les temps informels, le langage non-verbal, les blagues dans l’open-space, l’entraide, sont devenus impossibles, mais restent indispensables à la viabilité d’une entreprise. Il y a une déperdition très importante à ce niveau-là. La privation de ces interactions quotidiennes peut conduire à une perte de sens, voire à une déréalisation chez les salariés. Or, ils en ont besoin, ils se construisent aussi à travers le regard des autres, à travers l’image qu'ils renvoient aux autres.