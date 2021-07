RATP : la fréquentation habituelle ne devrait pas revenir avant deux ou trois ans

"Aujourd'hui, (...) nous sommes à 70% du trafic en semaine sur nos réseaux, et le week-end ça peut monter à 85, voire 90% sur les RER", a-t-elle indiqué sur Radio Classique. "Dans les 18-24 mois, on pourrait rester à 90% de notre jauge habituelle", a poursuivi la patronne de la Régie.

"C'est encore l'effet de la crise, et notamment de trois variables qui sont très, très importantes pour nous", a-t-elle expliqué, mentionnant l'importance du télétravail, pour lequel "on y verra plus clair (...) à la rentrée", l'absence des touristes, qui fournissent habituellement 10% des recettes, et l'essor de l'e-commerce, les Franciliens sortant moins pour faire leurs courses.

"Des facteurs positifs vont contrebalancer ça", a avancé Catherine Guillouard, à commencer par "quatre extensions de lignes (de métro) à réaliser d'ici 2024", à savoir les 4, 7, 11 et 14. "Ça va être un facteur de contre-poids."