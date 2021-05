Le FMI débloque 50 milliards de dollars pour mettre fin à la pandémie

Le Fonds monétaire international a détaillé ce vendredi son plan destiné à mettre fin à la pandémie mondiale de Covid-19. Un plan dont le financement est estimé à 50 milliards de dollars avec un objectif de vaccination d'au moins 40% de la population mondiale d'ici à la fin de l'année. Et à plus long terme, le FMI espère que 60% de la population mondiale sera vacciné d'ici fin 2022.

À la fin du mois d'avril, moins de 2% de la population africaine avait été vaccinée, alors que plus de 40% de la population aux États-Unis et plus de 20% en Europe avaient reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid, rappelle le FMI. "Depuis un certain temps, nous alertons sur une dangereuse divergence des situations économiques", a commenté la patronne de l'institution.

"Cela ne fera qu'empirer à mesure que l'écart se creuse entre les pays riches qui ont accès aux vaccins et les pays pauvres qui n'en ont pas", a-t-elle déploré.