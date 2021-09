Crise des sous-marins : Naval Group va envoyer "dans quelques semaines" la facture à l'Australie

Après la surprise, le "coup dans le dos", l'effarement, vient le temps des contrats et des indemnités. L'industriel français Naval Group va remettre à l'Australie "dans quelques semaines" une "proposition détaillée et chiffrée" des "coûts déjà engagés et à venir", après la rupture du gigantesque contrat avec l'Australie pour la construction de 12 sous-marins conventionnels, a indiqué son PDG Pierre Éric Pommellet au quotidien Le Figaro.

"C'est un cas qui est prévu dans le contrat et qui donnera lieu à un paiement de nos coûts engagés et à venir, liés à la 'démobilisation' physique des infrastructures et informatique ainsi qu'au reclassement des employés. [...] Nous ferons valoir tous nos droits", a ajouté le dirigeant.