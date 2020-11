Ils doivent encore attendre près de deux mois : les restaurateurs à bout de nerfs

C'est une catastrophe pour tout le secteur. En une année, les restaurateurs auront été fermés pendant plus de six mois. Pour Vincent Monnier, il n'y a désormais plus de petites économies pour tenter de sauver son restaurant de La Trinité-su-Mer. Il en est à vendre ses bouteilles de vin, qui en temps normal accompagnent son menu breton. Il estime ses pertes à près de 300 000 euros et ne s'est pas versé de salaire depuis six mois. Face à la salle vide, sa détresse est profonde. Son hôtel-restaurant face au port est le fruit de vingt ans de travail et de sacrifices. Pour lui comme pour de nombreux restaurateurs, l'angoisse de ne pas rouvrir est grande.