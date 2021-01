Crise économique : quand les aides publiques remettent à plus tard les faillites de 2020

Si l’on regarde les choses comme un verre à moitié plein, la vague de faillite que l'on craignait au second semestre ne se sera donc pas matérialisée, malgré la crise. Un retard comptable qui s'explique par la généralisation du chômage partiel, mais aussi bien souvent par le recours aux prêts garantis par l'État (PGE), des prêts qui ont été accordés à hauteur de 130 milliards d'euros depuis le début de la crise. Le problème, c'est que cette perfusion d'aides ne durera pas éternellement. Le dispositif du chômage partiel a par exemple déjà été revu à la baisse, modestement pour l'instant, mais il est écrit qu'il s'éteindra à la fin du premier semestre 2021.

Du côté des PGE également, les entreprises s'inquiètent. Ces prêts distribués à partir du mois de mars dernier prévoyaient le plus souvent un remboursement différé d’un an, pour passer une crise dont on n’imaginait pas qu’elle durerait si longtemps. Des mensualités qui deviendraient donc exigibles au printemps 2021, alors que nul ne sait quel sera l'état réel de l'économie du pays, et de ses entreprises en particulier.