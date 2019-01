Services publics, fonctionnement de l'État : où vont vos impôts ?

Globalement, les prélèvements obligatoires, qui représentent depuis quelques années entre 45% et 50% du PIB, servent à financer les dépenses publiques. Pour comprendre plus finement comment ils sont utilisés, décomposons la question.





On peut d'abord se demander qui reçoit ces prélèvements obligatoires (PO). Le site vie-publique nous donne les chiffres de 2015 : l'État et les "organismes divers d’administration centrale" (ODAC) reçoivent près de 32 % des PO, tandis que les administrations publiques locales (APUL) reçoivent environ 13,5 % des PO. Plus de la moitié des PO (54%) servent à financer les administrations de Sécurité sociale (ASSO). Enfin l'Union européenne capte environ 0,22 % des PO.





Ensuite, quelle est la nature des dépenses financées par ces prélèvements obligatoires ? Le site du gouvernement dédié à la "performance publique" donne quelques indications, avec les chiffres de l'année 2017. On découvre que 58% de la dépense publique sert à financer les prestations reçues par la société. On peut également chiffrer combien coûtent ces divers administrations en additionnant leurs dépenses de fonctionnement (10%) et leurs dépenses de rémunération (23%) : on arrive à 33%, ce qui signifie qu'un peu moins d'un tiers des prélèvements obligatoire sert à "faire tourner" l'État, financer ses fonctionnaires (professeurs, soldats, soignants, etc) et acheter son matériel.