Croissance, retraites... des indicateurs économiques moins mauvais que prévus

Côté macro-économique aussi, les nouvelles sont bonnes… ou en cas moins mauvaises que prévu. Ainsi, si l’on en croit la Banque de France, l’économie française devrait connaître dans les mois à venir un rebond notable. Les économistes de la banque centrale ont ainsi remonté leurs prévisions de croissance à 5,5%, contre 5% auparavant. Une projection qui se rapprocherait des 6% qu’anticipe le gouvernement, et des 5,9% prévus par l’OCDE. Après une chute plus brutale que la moyenne de la zone Euro l’année dernière, la France afficherait ainsi une croissance plus forte que ses voisins… au moins en moyenne.

Reste que ces comptes se font au milieu du gué, dans une crise sanitaire qui n'a pas encore dit son dernier mot, et dont les conséquences budgétaires vont continuer à se faire sentir. Ainsi, on sait que la facture du Covid devrait continuer à s'allonger en 2021, notamment avec la vaccination "qui devrait représenter une dépense d'au moins 5 milliards cette année", explique le ministre de la Santé Olivier Véran. Une vaccination qui mettrait un point à l'épidémie, si les variants ne viennent pas contrarier la donne....

Surtout, la crise sanitaire est un train qui peut en cacher un autre, celui de la crise économique prédite, prévue, presque inéluctable, mais qui n'arrive toujours pas, on le voit au travers des chiffres de l'emploi. A-t-elle été étouffée dans l'œuf, ou juste remise à plus tard ? Difficile à trancher, alors que l'on a bien du mal à prédire les effets de la fin programmée des aides exceptionnelles du "quoiqu'il en coûte", prêts garantis et chômage partiel en première ligne, largement déployés sur l'année écoulée. Signe de l'incertitude sur l'évolution de l'épidémie, la Banque de France maintient en fait deux scénarios alternatifs. Le plus favorable reste sur une prévision de croissance de 7% cette année. Le plus pessimiste, qui repose sur une circulation accélérée de l'épidémie durant l'année, fait lui désormais ressortir une croissance de 3% seulement.