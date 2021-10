Croissance à 3% au 3e trimestre : "Il y a bien un regain de confiance dans le pays", note Pascal Perri

Deuxième phénomène, il est vraisemblable que les Français sont en train de puiser dans leur épargne. À l’échelle nationale, ce surplus épargné durant la crise est de l’ordre de 160 milliards d’euros, et aujourd’hui une partie de cet argent revient sur le marché aujourd’hui. Nous avons donc un marché intérieur qui repart très bien, et une bonne surprise, au regard des premiers chiffres : on vend plutôt bien à l’étranger. La balance commerciale est même légèrement excédentaire sur cette dernière séquence, ce qui signifie qu’on a plus vendu qu’acheté à l’extérieur du pays. Les exportations ont ainsi augmenté de 2,3%, pour un niveau des importations resté stable, ce qui représente une valeur conséquente sur des volumes importants.

En dehors des ménages, l’investissement des entreprises est également très bien orienté, et augmente depuis le début de l’année. Le moral des chefs d’entreprise est, lui aussi, en hausse, d’après les derniers sondages dont on dispose. Les intentions d’embauche sont à un niveau élevé, et les patrons pensent que les situations de marché ne changeront pas, quel que soit le résultat de l’élection présidentielle. Ils ont confiance pour l’avenir de leur entreprise, ce qui confirme l’enthousiasme général.

En effet, il y a toujours des relais de croissance. Même si les Français ont commencé à sortir leurs économies pour consommer, le stock d’épargne reste considérable dans le pays et devrait continuer à alimenter l’économie. Il y a aussi une dynamique sur le marché de l’emploi, avec un recul du chômage significatif : ce sont un million de personnes qui ont trouvé un emploi sur un an. Il faut cependant modérer cet enthousiasme par quelques indicateurs inquiétants, comme le chômage des jeunes, le taux d’activité des seniors ou le chômage de longue durée. Mais ce flux du retour à l’emploi est en cours, et c’est un élément encourageant.

Y a-t-il un particularisme français par rapport à ce qui se passe ailleurs en Europe ?

La situation de la France est assez spécifique, et c’est lié à la structure de son économie. Si l’on regarde ce qui s’est passé en Allemagne, on constate que la décélération pendant la période Covid y a été moins forte, et que le rebond de sortie de crise est également moins marqué. C’est parce que la part de l’industrie dans le PIB allemand est élevée. La chute d’activité industrielle a été modeste, le rebond l’est aussi.

Mais l’économie de la France repose beaucoup plus sur les services, quand on regarde la structure de son PIB. Le tourisme, les loisirs, la culture, les services aux entreprises ou aux particuliers sont au cœur de notre économie, et ce sont autant d’activités qui se sont interrompues pendant une longue période. Donc le rebond est d’autant plus important, suivant le principe du yoyo : on a beaucoup chuté, on remonte beaucoup ; les Allemands ont moins chuté, ils remontent moins.

D'ailleurs en France, la reprise n'est pas aussi forte dans tous les secteurs. Prenons l’exemple significatif de l'automobile, qui représente 10% des emplois industriels français. Une entreprise comme Stellantis va rater entre 500 et 600.000 ventes, c’est considérable. Non pas parce que le marché est atone, mais parce qu’il manque des pièces détachées, et que l’entreprise a dû interrompre une partie de son activité. Comme Renault d’ailleurs, qui a dû fermer le site de Sandouville où on fabrique notamment des utilitaires, alors que le marché des utilitaires est extrêmement dynamique ! Des chaînes d’approvisionnement sont rompues, ce qui pose un problème particulièrement aigu pour les semi-conducteurs ou les pièces détachées, qui viennent principalement d’Asie. Ces interruptions de l’activité industrielle vont peser d’une façon ou d’une autre.