Oui, c'est un élément très fort, et un peu le cadeau caché de cette crise : on a assisté à un changement total de la représentation du télétravail. Jusque-là, il se mettait en place très difficilement dans les entreprises, avec une suspicion terrible, on pensait souvent qu'un salarié en télétravail faisait tout sauf travailler. En quelques mois, c'est un virage à 180 degrés que l'on a connu, le télétravail est devenu le moyen de maintenir l'activité en temps de crise, et pas simplement comme un outil du bien-être au travail, sans le Covid on n'aurait jamais pu imaginer un changement si radical.

Nelly Magré : La situation est bien meilleure, les entreprises sont beaucoup moins démunies qu'il y a un an, mais on est toujours dans une situation de crise. Le monde dans lequel on va rentrer va devoir faire avec le télétravail durable au quotidien, et le télétravail de crise en cas de coup dur... ce peut être une nouvelle crise sanitaire pour laquelle on aura déjà pris les bons réflexes, mais aussi toutes sortes d'autres choses, de gros pics de pollution, des phénomènes climatiques. Je suis d'un naturel optimiste, mais je sais que l'avenir peut nous réserver des surprises. Le bon côté des choses, c'est que tout le monde ou presque sait désormais actionner le télétravail du jour au lendemain en cas de besoin.

Oui, je le répète partout depuis un an, on n'a pas encore découvert le télétravail normal ! Ce que l'on pratique ici n'a pas été préparé, planifié, et ne se fait que rarement sur le principe du volontariat. Surtout, les situations sont très variables : si vous avez une maison avec un bureau séparé, c'est très enviable, quand certains de vos collègues ont dû travailler assis en tailleur par terre avec l'ordinateur sur les genoux. On a vu nombre de salariés souffrir d'une grande solitude, et certains, avoir des problèmes de couple à force de vivre à huis clos dans de petites surfaces. Beaucoup ont aussi énormément travaillé, on a vu des burn-outs, chez des salariés qui avaient l'impression que la survie de l'entreprise reposait sur leurs épaules, c'est très lourd.

Une fois retrouvé le chemin de la normalité, comment les entreprises doivent-elles s'organiser ?

Avoir été précipité dans le télétravail de masse leur a permis de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et de comprendre les éléments d'un télétravail durable. D'abord, le télétravail doit toujours être volontaire, on ne connaît pas toujours la situation personnelle de ses salariés, et on ne peut pas s'y immiscer. Il faut aussi donner le droit de revenir en arrière. Mais cela posé, il faut que la nouvelle organisation du travail soit un projet d'équipe, pas juste d'un manager qui remplit des cases de présence ou de télétravail dans son coin. Parmi les bons principes, je conseille de sanctuariser un jour de la semaine, le lundi par exemple, pour avec des réunions tous ensemble, pour que tout le monde ait le même degré d'information de ce qui se passe dans l'équipe et dans l'entreprise. Après, il faut organiser la circulation de l'information le reste de la semaine, pour que ceux qui sont à distance ne ratent pas les échanges d'information informels. Mais on a les outils pour ça, désormais.

Certaines auront-elles la tentation de revenir à la situation d'avant la crise ?

Ça me semble impossible. Je vois mal comment ce qui aujourd'hui est obligatoire ou presque pourrait redevenir interdit, surtout quand on a vu que ça marche, et qu'on peut l'organiser mieux qu'en temps de crise. En fait, dans les entreprises que je conseille, les managers ont souvent peur que leurs équipes refusent de revenir au bureau une fois la crise passée, et qu'ils soient à court d'arguments pour les convaincre. Les managers qui disent "non" sont ceux qui ne savent pas manager en télétravail, qui n'y ont pas été formés. On en connaît qui appellent toutes les demi-heures pour vérifier que leurs équipes travaillent, ceux chez qui la culture du présentiel est extrêmement forte. Et à l'inverse il faut être honnête, il y a des salariés qui n'ont pas l'autonomie nécessaire pour télétravailler efficacement. Mais là aussi, ça s'apprend.