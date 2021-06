Dates, mesures sanitaires, niveau des rabais... ce qu'il faut savoir avant le top départ des soldes

La carte bleue va chauffer dès mercredi 30 juin. À la veille des soldes d'été, les commerçants s'agitent dans tous les sens pour exposer un maximum de produits à des prix réduits marqués par une étiquette rouge. "On n'est pas beaucoup sortis, on a beaucoup d'argent à dépenser donc on va en profiter", commente un jeune client dans le reportage de TF1 ci-dessus.

Les consommateurs pourront flâner dans les magasins dans des conditions presque normale s. Alors que le couvre-feu a été levé avec dix jours d'avance, le 20 juin dernier, les commerçants ne seront plus tenus de respecter la jauge de 4 mètres carrés par client dès ce mercredi 30 juin ( quatrième étape du déconfinemen t fixée par Emmanuel Macron). Ils devront toutefois afficher sur la vitrine de leur établissement le nombre de clients maximum autorisés à l'intérieur, gérer les flux entrants et sortants des cabines d'essayage ainsi qu'éviter les regroupements au niveau des caisses de paiement. Enfin, les acheteurs seront invités à porter leur masque tout au long de leur séance shopping, mais aussi à appliquer du gel hydroalcoolique.

Dans le respect de ce protocole sanitaire, les commerçants espèrent écouler les nombreux produits accumulés pendant les longs mois de confinement. "Ils ont des stocks importants, donc il va y avoir du choix", nous assure Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France (CDF). "Les consommateurs pourront faire de belles affaires avec une majorité de produits à -50%" dès mercredi, note-t-il. "On a besoin de vider nos stocks pour pouvoir passer à de nouvelles collections, plus jolies, plus actuelles", complète auprès de TF1 Alanis Antoine, responsable de magasin à Nantes (Loire-Atlantique). Les démarques seront progressives et devraient atteindre jusqu'à -80% d'ici à la fin juillet.